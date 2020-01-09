Пассажиры Air India устроили дебош на борту из-за задержки рейса

Задержка рейса авиакомпании Air India на восемь часов стала причиной дебоша на борту самолета. Пассажиры стучались к пилотам, пытались выломать дверь и оскорбляли экипаж.

Как пишет Fox News со ссылкой на представителя перевозчика, пассажиры рейса AI865 прошли регистрацию и узнали о задержке вылета в тот момент, когда уже все расселись в самолете. Они должны были отправиться из Дели в Мумбаи, но по техническим причинам рейс перенесли на другое время.

Такая новость не понравилась некоторым пассажирам, и они начали стучать в дверь кабины пилотов и требовать, чтобы вышел командир воздушного судна. Один из туристов начал угрожать, что выломает дверь, а другие выкрикивали оскорбления в адрес экипажа.

После инцидента Air India запросила у летного экипажа подробный отчет о поведении пассажиров. Как только отчет будет предоставлен, авиакомпания примет решение о дальнейших действиях.

Дебош в самолете произошел в декабре и в новосибирском аэропорту Толмачево. Там сильно выпивший пассажир нецензурно выражался и не реагировал на замечания. Мужчину привязали скотчем к креслу на борту и вызвали сотрудников полиции.