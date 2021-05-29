Пассажирскому самолету пришлось прервать полет из-за летучей мыши на борту

Индийский Boeing 777-300, вылетевший в четверг из Нью-Дели в Ньюарк, вернулся в аэропорт из-за летучей мыши на борту. Самолет провел в воздухе полчаса. Об этом в эфире телеканала India TV рассказал представитель управления гражданской авиации страны.

«Рейс AI-105 вернулся в Дели после вылета из-за аварийной ситуации. По прибытии стало известно, что члены экипажа увидели летучую мышь внутри кабины. В аэропорт приехали сотрудники отдела охраны дикой природы. Они поймали и увезли животное. Самолет благополучно приземлился около 03:55 (01:25 по московскому времени)», — рассказал собеседник канала.

Летучую мышь нашли в районе восьмого ряда сидений. Пассажиры улетели в США на другом воздушном судне Air India. Отдел безопасности полетов авиакомпании начал расследование. Инженеры Air India в отчете заявили, что мышь попала в самолет по вине третьих лиц.

Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что животное, которое стало переносчиком SARS-CoV-2, пока не нашли. Ни у одной летучей мыши в дикой природе Китая не нашли вирусов, которые могли бы мутировать.