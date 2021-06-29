Пассажирское судно затонуло в проливе Бали в Индонезии. На борту находились более 50 человек — пассажиры и члены экипажа. Об этом сообщил новостной портал Detik.

По данным издания, на борту находились 56 человек. Из них 41 пассажир и 15 членов экипажа. Судно затонуло в проливе Бали, причина пока не уточняется.

На место крушения направили спасателей. Они уже вытащили из воды как минимум 23 человека. По данным издания, некоторые спасенные пострадали — сейчас известно, что ранения получили не менее восьми человек. О судьбе остальных пассажиров и членов экипажа пока ничего не известно. Состояние выживших тоже не уточнялось.

Причины крушения пассажирского судна будут устанавливать, пока нет никакой информации. Неясно, находились ли на борту россияне. Посольство РФ в Индонезии сообщило РИА «Новости», что запросило информацию по этому вопросу.

«В настоящее время ведется поисково-спасательная операция. Ожидаем информацию от индонезийской стороны о том, были ли на борту россияне, завтра утром. В настоящее время индонезийские СМИ сообщают о четырех погибших», — процитировало агентство ответ представителя посольства.