Пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП на Аляске и повис над водой

По данным издания, на борту самолета на момент ЧП находилось три члена экипажа и 38 пассажиров. Воздушное судно летело из Анкориджа в Уналаску. Оказалось, что из-за сильно ветра пилотам не удалось посадить лайнер с первой попытки. После приземления со второго захода самолет начал замедляться, но не смог остановиться и выкатился за пределы ВПП. В результате четыре пассажира травмировались. На снимках с места происшествия видно, что судно повисло над водой.