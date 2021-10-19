Пассажирский самолет разбился в США

Самолет McDonnell Douglas DC 9-87 потерпел крушение в штате Техас. На борту находился 21 человек. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа живы. Об этом сообщил телеканал ABC 13.

После падения самолет загорелся. К месту оперативно прибыли пожарные службы. Спасатели тушат полыхающий борт. Судя по кадрам с места, уцелел только хвост.

Воздушное судно разбилось недалеко от аэропорта Houston Executive в округе Уоллер.

Шериф округа Уоллер сообщил на странице в Facebook, что на борту находился 21 человек, включая трех членов экипажа.

Предположительно, обошлось без жертв, а пострадавших благополучно достали из самолета. По предварительным данным, они отделались легкими травмами. Однако одного человека все-таки пришлось госпитализировать с травмой спины.

Двухмоторный реактивный ближнемагистральный самолет McDonnell Douglas DC 9 начали производить еще в 1965 году. Модификация DC 9-87 способна вместить 172 пассажира. Однако в некоторых СМИ сообщили, что упал самолет McDonnell Douglas MD-80.