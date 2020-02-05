Пассажирский самолет выкатился с ВПП и развалился в Стамбуле

Самолет с пассажирами выкатился со взлетно-посадочной полосы и разбился об бетонное ограждение. ЧП произошло в Стамбуле, информации о пострадавших пока нет.

Как пишет CNN Turk, вечером 5 февраля борт приземлился в аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле. Boeing 738 прилетел из Измира, но во время посадки не смог удержаться на взлетно-посадочной полосе. Он выехал на дорогу, где врезался в бетонный забор.

Издание Sabah отмечает, что лайнер принадлежит авиакомпании Pegasus Airlines.

После аварии на борту лайнера начался пожар. Всех пассажиров эвакуировали. Всего на борту самолета находились 177 человек. Министр транспорта Турции Джахит Турхан заявил, что катастрофа обошлась без погибших, но несколько человек получили ранения.

Жесткую посадку самолета он объяснил тяжелыми погодными условиями. В городе идет ливень и дует очень сильный ветер. На место аварии прибыли экипажи скорой помощи из разных районов города.

Вылет рейсов из аэропорта Сабихи Гекчен остановили. Самолеты, которые находятся в воздухе направили в новый аэропорт Стамбула.