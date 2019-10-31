Пассажирский поезд загорелся в Пакистане: 62 человека погибли

Вагон поезда с футбольными фанатами загорелся в Берлине. Видео Подробнее

Поезд ехал из Карачи в Равалпинди. Предварительно, причиной пожара послужил взрыв газового баллона, который использовался на кухне. По свидетельствам очевидцев, пламя охватило уже почти весь состав.

Согласно последним данным, 62 человека погибли, десятки ранены. Личности 10 погибших удалось установить. Министр железных дорог Шейх Рашид рассказал GEO TV, что большинство людей погибли, пытаясь выпрыгнуть из горящего поезда на полном ходу.

«Солдаты пакистанской армии работают с гражданскими на спасательной операции. Вертолет армейской авиации уже прилетел на место происшествия», — приводит телеканал текст сообщения агентства по связям с общественностью Пакистана (ISPR).

Данные о погибших подтвердил телевизионщикам глава районной спасательной службы Бакир Хуссейн.