Мир 02 июня 2023, 18:54 Пассажирский поезд в Индии врезался в товарный NDTV: поезд с пассажирами столкнулся с грузовым составом в Индии

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Пассажирский поезд в Индии врезался в грузовой состав, сообщил телеканал NDTV. Есть пострадавшие, их число пока не уточнили.

По данным канала, поезд направлялся из Калькутты в Ченнаи. Столкновение произошло неподалеку от города Баласор. В Сети появились фото и видео с места аварии. В кадр попали вагоны, которые сошли с рельсов, — судя по видео, всего их четыре.

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Спасатели и медики уже работают на месте, написал RT.

В апреле 2005 года в Индии произошла подобная трагедия — тогда столкновение пассажирского экспресса с грузовым составом на полной скорости в штате Гуджарат закончилось смертью нескольких десятков людей. Еще около 100 человек получили травмы различной степени тяжести. С рельсов сошли сразу пять вагонов — и перевернулись. Раненым помогали вылезать из них через окна. Спасатели извлекли из-под обломков свыше 50 человек.

Индия славится огромной сетью железных дорог и находится в числе мировых лидеров по объему перевозок железнодорожным транспортом.