Мир 14 августа 2023, 18:31 Пассажирский чартерный самолет залетел в закрытое небо Украины из-за непогоды NRK: пассажирский самолет BBN Airlines залетел в закрытое небо Украины РИА «Новости»

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Пассажирский чартерный самолет авиаперевозчика BBN Airlines, следовавший из Осло в Анталью, вошел в бесполетную зону над Украиной, пролетев через территорию республики. Об этом сообщила норвежская государственная вещательная компания NRK.

По данным NRK, Airbus A320-200 выполнял полет 25 июля. Экипаж вынужденно изменил маршрут из-за непогоды.

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При этом в BBN Airlines не подтвердили информацию о том, что самолет попал в бесполетную зону. Однако сервис Flightradar24 зафиксировал, что борт во время нахождения над Румынией отклонился от первоначального пути и залетел в закрытое воздушное пространство над Украиной.

Представители авиакомпании при этом добавили, что понимают озабоченность, которую вызывает такой инцидент, и заверили, что будут принимать активные меры для предотвращения подобных случаев в будущем.

Минобороны и МИД Украины на запросы NRK по поводу случившегося не ответили.