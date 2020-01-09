Пассажирский автобус упал в овраг в Иране. Погибли 19 человек

Пассажирский автобус попал в ДТП в иранской провинции Мазендеран. Жертвами аварии стали как минимум 19 пассажиров, травмы получили 24 человека.

Как пишет агентство Mehr со ссылкой на пресс-секретаря скорой помощи провинции, ДТП произошло рано утром 9 января. Во время движения автобус перевернулся и попал в овраг. Всех пострадавших доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

По информации агентства ISNА, автобус попал в аварию в районе Хатыр Кух. Он выехал из Тегерана и направлялся в Калале.