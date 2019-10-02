Пассажирский автобус сорвался в пропасть в Перу. Более 20 человек погибли

В перуанской провинции Киспиканчи везший пассажиров автобус рухнул с обрыва с высоты около 100 метров. Жертвами аварии стали уже 23 человека, еще около 30 пострадали.

Данные по погибшим привело Управление по надзору за пассажирским и грузовым наземным транспортом. На месте ЧП работают сотрудники ведомства.

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По предварительной информации, жертв и получивших различные травмы было меньше. Сейчас их число выросло.

Причины ДТП не указываются. Неизвестно и то, вез автобус туристов или местных жителей.

Провинция, в которой разбился автобус, входит в регион Куско. Он известен своими туристическими объектами и обычно привлекает иностранцев. На территории Куско в том числе расположен древний город Мачу-Пикчу, основанный в XV веке и потом заброшенный.