Пассажирский автобус сорвался со склона в Китае. Погибли 6 человек

Автобус с пассажирами перевернулся и полетел со склона в провинции Цзянси. В результате аварии погибли шесть человек. С травмами в больницы попали 12 человек.

Пассажирский автобус сорвался со склона около 09:00 (04:00 по московскому времени) 19 апреля. Во время движения по трассе он перевернулся, а затем скатился вниз. Его протянуло 30 метров, после чего он уперся в землю, сообщает агентство «Синьхуа».

По предварительной информации, в автобусе ехали 19 человек. Во время ДТП погибли шесть человек. Всех пострадавших доставили в больницы для оказания необходимой медицинской помощи. Полицейские задержали водителя. Мужчина в аварии не пострадал.

Сейчас правоохранители выясняют все причины и обстоятельства произошедшего на трассе.