Пассажирский автобус из Петербурга перевернулся в Эстонии

Пассажирский автобус выехавший из Санкт-Петербурга в Ригу перевернулся на территории Эстонии. В результате аварии девять человек получили различные травмы.

Как пишет Delfi, автобус Ecolines выехал из Петербурга и направлялся в Ригу, но по дороге водитель потерял управление и съехал с трассы. В результате транспортное средство перевернулось. Всего в салоне находилось 67 человек, девять из которых получили травмы. Пострадавших, в том числе четырех граждан Латвии, отправили в больницу для оказания медицинской помощи.

По предварительной информации, причиной ДТП могла стать техническая неисправность автобуса. Сейчас все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.