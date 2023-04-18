Мир 18 апреля 2023, 23:48 Пассажиров в Британии попросили не смотреть порно в поездах Straits Times: в Британии пассажиров попросили не смотреть в поездах откровенные материалы Freepik

Читать 360tv в

Британская железнодорожная компания обратилась к пассажирам с просьбой не смотреть в поездах и на станциях неуместные и откровенные материалы. Об этом написала газета The Straits Times.

Перевозчик попросил клиентов не смотреть в дороге контент, «не подходящий для работы», в том числе неуместные шутки, сквернословие и откровенные материалы.

Реклама

«Доступ к безопасному и надежному интернету является неотъемлемой частью ожиданий наших клиентов. Однако важно, чтобы люди помнили, что некоторые материалы не подходят для просмотра или прослушивания всеми, особенно детьми», — отметила главный операционный директор компании Northern Триша Уильямс.

Просмотр откровенного контента предложили отложить до возвращения домой. Полиция просила пассажиров подавать заявление, если уличат кого-то в просмотре порно в поезде. Нарушителей могут привлечь к ответственности за домогательства, тревогу или дистресс.