Пассажиров севшего в Варшаве самолета эвакуировали из-за угрозы взрыва

Пассажиров и экипаж самолета Turkish Airlines эвакуировали в аэропорту Варшавы после сообщения о бомбе на борту. Как сообщило Польское агентство печати, борт прилетел из Стамбула.

Пресс-секретарь пограничной охраны Дагмара Белец-Янас в беседе с журналистами заявила, что в службу аэропорта поступила информация, что на борту самолета находится взрывное устройство.

«Идет эвакуация пассажиров», — добавила она.

По словам представителя ведомства, на борт поднялись саперы, которые приступили к поискам взрывчатки. Но в ходе спецоперации пока никаких подозрительных предметов специалисты на борту не нашли.

Белец-Янас не исключила, что в результате все может оказаться чьей-то анонимной шуткой. В ближайшее время в аэропорт прибудут кинологи с собаками, обученными поиску взрывчатых веществ.

Пассажиров и экипаж пока разместили на территории аэропорта.