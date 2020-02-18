Пассажиров с Diamond Princess начнут отпускать 19 февраля

Круизный лайнер Diamond Princess, который стоит на карантине у японских берегов из-за вспышки коронавируса, опустеет 19 февраля. Пассажирам разрешат сойти на берег.

Министр здравоохранения Като Кацунобу на пресс-конференции заявил, что завершат процесс примерно к 21 февраля. Слова чиновника процитировало агентство Kyodo.

Японские власти решили, что судно покинут пассажиры, чья реакция на новый тип коронавируса была отрицательной.

Анализы берут у всех находящихся на борту. Сейчас на Diamond Princess около трех тысяч человек.

В Японии выявили 520 случаев заражения COVID-2019. Из них 454 — люди с круизного лайнера. На корабле заболели 398 пассажиров и 56 членов экипажа. При проверке о болезни узнала первая россиянка. Девушку будут лечить в Японии.

По мнению специалистов, новый коронавирус является потенциальной угрозой для всех находящихся на борту стоящего в Йокогаме лайнера. Заболеет человек или нет, зависит от его иммунитета.

Число зараженных COVID-2019 в мире достигло почти 72 тысяч случаев. Болезнь, вспышка которой произошла в китайском Ухане в декабре 2019 года, унесла жизни 1 868 человек, излечились 12 552.