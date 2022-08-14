Пассажиров начали эвакуировать из метро Еревана из-за угрозы минирования

Из ереванского метро начали эвакуировать пассажиров и персонал из-за сообщения о минировании. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря метрополитена Татев Хачатрян.

«Как и в предыдущий раз, поступило сообщение, что бомбы заложены на всех станциях метро. В настоящее время ведется работа по эвакуации пассажиров. Метрополитен не действует», — процитировало Хачатрян издание «Sputnik Армения».

Ранее, 2 августа, в МЧС уже поступали сведения о минировании всех станций метрополитена в Ереване, но проверка показала, что эта информация ложная.

Ранее в этот же день прогремел взрыв в торговом центре Еревана. На данный момент есть информация уже о 51 пострадавшем. Один человек погиб. Спасатели продолжают тушить пожар, вспыхнувший после взрыва. Предварительной причиной происшествия называют детонацию пиротехники на складе ТЦ, однако официальных данных пока нет. То, что взорвался именно склад пиротехнических материалов, подтвердили в мэрии Еревана.