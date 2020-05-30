Пассажиров испанского рейса отправили на карантин. У одного из них в полете подтвердился COVID-19

Самолет летел по маршруту Мадрид — Лансароте. Сейчас ведется расследование, почему мужчина оказался на борту и соответствовал ли он правилам, позволяющим путешествовать во время пандемии.

Согласно информации СМИ, зараженный перед полетом сдал тест на 2019-nCoV, так как ранее контактировал с умершим от вируса и был на похоронах. Он сел на рейс до результатов, но в полете выяснилось, что результаты положительные.

В аэропорту на данный момент принимаются все протокольные меры по противодействию пандемии. Человека ожидает суд за нарушение карантина и «преступление против общественного здравоохранения».

Зараженные и его ближайшие соседи были немедленно изолированы, а остальные пассажиры были отправлены на карантин. Правительство предложило им номера в отеле, если кто-то не сможет вернуться домой из-за членов семьи. Их обязали в течение недели сдать тест.