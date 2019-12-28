    28 декабря 2019, 19:34

    Пассажиров Bek Air пересадят на поезд из-за крушения самолета

    Александра Каширина

    В Казахстане запустят дополнительный поезд, следующий из Нур-Султана в Алма-Ату для пассажиров Bek Air. Полеты авиакомпании на данный отменены из-за крушения самолета. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
    Пассажиров Bek Air пересадят на поезд из-за крушения самолета

    Поезд начнет движение со станции «Нур-Султан-1» в понедельник 30 декабря в 21:00. Его прибытие планируется на следующий день в 17:30 на станцию «Алматы-2».

    Билеты будут продаваться на кассах вокзалов и на официальном сайте казахстанского перевозчика. Поезд будет состоять из 16 новых купейных вагонов.

    Ранее сообщалось, что в пятницу авиакомпания Bek Air отменила порядка сотни рейсов и прекратила эксплуатацию самолетов Fokker-100, один из которых упал в районе жилого сектора, потеряв высоту после вылета из аэропорта.

    На данный момент 12 человек считаются погибшими, среди и командир судна Марат Муратбаев. 67 человек пострадали. На борту находилось 93 пассажира и пять членов экипажа.

    Правительственная комиссия Казахстана пока расследует подробности крушения самолета и предоставит более подробную информацию к 10 января.