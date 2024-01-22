Мир 22 января 2024, 08:59 Пассажирка рухнувшего в Афганистане Falcon месяц лечилась в Таиланде «Известия»: пассажирка разбившегося в Афганистане Falcon месяц лежала в клинике Unsplash

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Разбившийся в Афганистане самолет перевозил заболевшую россиянку из таиландской клиники в Россию. Об этом «Известиям» рассказал сын пассажирки.

По его словам, женщина заболела в Таиланде, и ее положили в местную больницу. Таиландские врачи долгое время надеялись на улучшение состояния пациентки, но спустя месяц родные россиянки решили перевезти ее в российскую столицу и госпитализировать в Боткинскую больницу.

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«17-го числа ее положили в больницу. Примерно 15-го числа еще все было нормально», — добавил сын пассажирки.

Следовавший из Паттайи в Москву частный самолет Falcon 10 рухнул в горах на северо-востоке Афганистана. Один из пассажиров смог добраться до населенного пункта в области Коф Аб на севере провинции Бадахшан и попросить о помощи.

Местная наземная поисково-спасательная служба 21 января обнаружила воздушное судно и четырех выживших. По информации Reuters, в авиакатастрофе погибли два человека.