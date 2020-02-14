Пассажирам лайнера Westerdam разрешили сойти на берег в Камбодже

Пассажиров круизного лайнера Westerdam, которому отказали в заходе в несколько портов из-за коронавируса, высадили на берег в Камбодже. Ни у одного из них не нашли COVID-19.

О готовности к высадке людей сообщило посольство США в Камбодже, прикрепив фотографии лайнера. Команда дипмиссии приехала в док, чтобы помочь людям.

«Команда посольства США готова <…> начать высадку!» — говорится в публикации. В посольстве засняли, как борт покинули первые пассажиры.

«Первые пассажиры сошли с лайнера и направились домой! <…> Мы благодарим правительство Камбоджи, которое помогло тому, чтобы это произошло», — сказали в американском посольстве

На борту Westerdam, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на власти провинции Преах Сианук, восемь россиян — семь пассажиров и член экипажа.

Сходящих на землю в Сиануквиле людей поприветствовал премьер-министр Камбоджи Хун Сен.

Всех пассажиров Westerdam должны в ближайшие дни доставить в Пномпень. Компания-оператор круиза заявила, что с пятницы оттуда туристов отправят в родные страны чартерными авиарейсами.

За сутки от COVID-19 погибли еще 254 человека, общее число жертв коронавируса достигло 1483. В мире зафиксировано 64 627 случаев заражения. В тяжелом состоянии — 10 854 пациента.