Американец заразился COVID-19 от умершего пассажира самолета

В США на рейсе United Airlines из Орландо в Лос-Анджелес один из пассажиров потерял сознание и впоследствии умер. Мужчина, который делал ему искусственное дыхание, заразился коронавирусом.

Погибший пассажир летел с женой. Оба указали в анкетах, что не больны коронавирусом и у них не было симптомов в течение последних 14 дней. Никаких доказательств этого авиакомпания не требует.

Впоследствии женщина призналась, что ее муж плохо себя чувствовал перед поездкой — у него пропали вкус и обоняние. Пара направлялась домой, чтобы пройти тестирование.

Пассажиру стало плохо с сердцем, и присутствовавшие на рейсе медики стали делать ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Пилот решил сесть в Новом Орлеане.

В скорой помощи констатировали смерть мужчины. Остальные пассажиры продолжили полет до Лос-Анджелеса тем же рейсом. Теперь всех их вместе с командой проверяют на коронавирус.

Одна из пассажирок того рейса написала в Twitter, что перед посадкой ни у кого не измеряли температуру. А у мужчины, который погиб в полете, была одышка. После потери сознания его пытались привести в чувство в течение часа.

Тони Алдапа, делавший искусственное дыхание, рассказал CBS Los Angeles, что помощь мужчине оказывали три человека. От вдовы он узнал, что она хотела отвезти мужа домой, где оба планировали пройти обследование.

Теперь Алдапа чувствует, словно его сбил поезд. У мужчины начался кашель, ломит все тело и болит голова.