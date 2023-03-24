Мир 24 марта 2023, 04:35 Пассажир пришел на помощь потерявшему сознание пилоту CNN: в США пассажир помог экипажу, когда один из пилотов потерял сознание freepik

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Пассажир самолета авиакомпании Southwest Airlines, следовавшего из Лас-Вегаса в Колумбус, штат Огайо, помог экипажу, когда одному из пилотов стало плохо. Спаситель оказался летчиком стороннего перевозчика, сообщил телеканал CNN.

Через час после вылета из Лас-Вегаса капитану воздушного судна стало плохо и потребовалась медицинская помощь, сообщил телеканал со ссылкой на сообщение авиакомпании. Мужчину перенесли в заднюю часть самолета. На борту оказалась медсестра, которая оказала первую помощь.

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«Дипломированный пилот другой авиакомпании, который находился на борту, зашел в кабину экипажа и помог с радиосвязью, пока пилот нашей [авиакомпании] Southwest управлял самолетом. <…> Мы высоко ценим их поддержку и содействие», — процитировал телеканал представителя авиаперевозчика.

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После возвращения в пункт отправления на борт самолета поднялся резервный экипаж, и рейс вылетел в Колумбус. Федеральное управление гражданской авиации США проведет проверку произошедшего, сообщили в авиакомпании.