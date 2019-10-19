  • Пассажир рейса Париж-Марракеш пытался открыть аварийный люк в полете

    19 октября 2019, 04:49

    Александра Каширина

    Во время полета пассажир Boeing 737, следующего по рейсу Париж-Марракеш, попытался открыть аварийный люк. Об этом сообщила газета Le Parisien.
    Пассажир рейса Париж-Марракеш пытался открыть аварийный люк в полете

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    На данный момент неизвестно, по какой причине пассажир захотел открыть люк. Из-за этого происшествия самолет вынужден был вернуться в аэропорт Орли, откуда вылетал.Там пассажира взяли под арест.

    «Он захотел позагорать на крыльях самолета», «вероятно, он хотел выйти покурить» — пишут люди в комментариях.

    Ранее в СМИ стало известно, что пьяный житель Белоруссии дебоширил, грубо общался со стюардессами и пытался открыть дверь аварийного выхода в салоне лайнера, следующего по рейсу Москва — Пхукет.