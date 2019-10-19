Пассажир рейса Париж-Марракеш пытался открыть аварийный люк в полете

Вашингтон ввел пошлины на самолеты и сыры из Европы Подробнее

На данный момент неизвестно, по какой причине пассажир захотел открыть люк. Из-за этого происшествия самолет вынужден был вернуться в аэропорт Орли, откуда вылетал.Там пассажира взяли под арест.

«Он захотел позагорать на крыльях самолета», «вероятно, он хотел выйти покурить» — пишут люди в комментариях.

Ранее в СМИ стало известно, что пьяный житель Белоруссии дебоширил, грубо общался со стюардессами и пытался открыть дверь аварийного выхода в салоне лайнера, следующего по рейсу Москва — Пхукет.