Пассажир рейса Париж-Марракеш пытался открыть аварийный люк в полете
Во время полета пассажир Boeing 737, следующего по рейсу Париж-Марракеш, попытался открыть аварийный люк. Об этом сообщила газета Le Parisien.
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На данный момент неизвестно, по какой причине пассажир захотел открыть люк. Из-за этого происшествия самолет вынужден был вернуться в аэропорт Орли, откуда вылетал.Там пассажира взяли под арест.
«Он захотел позагорать на крыльях самолета», «вероятно, он хотел выйти покурить» — пишут люди в комментариях.
Ранее в СМИ стало известно, что пьяный житель Белоруссии дебоширил, грубо общался со стюардессами и пытался открыть дверь аварийного выхода в салоне лайнера, следующего по рейсу Москва — Пхукет.