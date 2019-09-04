  • Пассажир подменил пилота самолета. Он не хотел ждать резервный рейс

    04 сентября 2019, 23:12

    Валерия Шафирко

    Пассажир самолета британской авиакомпании ЕasyJet сел за штурвал воздушного судна из-за того, что пилот не вышел на работу. Об этом сообщила газета Manchester Evening News.

    Отмечается, что самолет совершал перелет из Манчестера в испанский город Аликанте.

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    Воздушное судно было задержано в аэропорту на неопредленное время. О том, что пилот не вышел на работу, пассажиры рейса узнали после того, как прошли досмотр.

    В числе пассажиров рейса был Майкл Брэдли, который должен был лететь в отпуск с семьей: супругой и маленькими детьми. Ждать несколько часов резервный рейс мужчина отказался и предложил авиакомпании взять обязанности пилота на себя.

    Брэдли связался с администрацией ЕasyJet и сообщил, что при себе у него есть удостоверение пилота. Менее чем через минуту ему перезвонили и пригласили занять место командира воздушного судна.

    Представители ЕasyJet выразили благодарность Брэдли за то, что он помог пассажирам вовремя добраться Аликанте.

    В авиакомпании также уточнили, что позволили мужчине сесть за штурвал самолета только после тщательной проверки.

    «Такое решение полностью соответствует правилам, так как у него при себе были паспорт и лицензия пилота. Безопасность для нас превыше всего», — заявили в авиакомпании.