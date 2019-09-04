Пассажир подменил пилота самолета. Он не хотел ждать резервный рейс

Отмечается, что самолет совершал перелет из Манчестера в испанский город Аликанте.

Американский пилот пустил маленькую девочку в кабину. Видео Подробнее

Воздушное судно было задержано в аэропорту на неопредленное время. О том, что пилот не вышел на работу, пассажиры рейса узнали после того, как прошли досмотр.

В числе пассажиров рейса был Майкл Брэдли, который должен был лететь в отпуск с семьей: супругой и маленькими детьми. Ждать несколько часов резервный рейс мужчина отказался и предложил авиакомпании взять обязанности пилота на себя.

Брэдли связался с администрацией ЕasyJet и сообщил, что при себе у него есть удостоверение пилота. Менее чем через минуту ему перезвонили и пригласили занять место командира воздушного судна.

Представители ЕasyJet выразили благодарность Брэдли за то, что он помог пассажирам вовремя добраться Аликанте.

В авиакомпании также уточнили, что позволили мужчине сесть за штурвал самолета только после тщательной проверки.

«Такое решение полностью соответствует правилам, так как у него при себе были паспорт и лицензия пилота. Безопасность для нас превыше всего», — заявили в авиакомпании.