Пассажир киевского троллейбуса открыл огонь в салоне

Стрельба произошла в Голосеевском районе Киева. Между двумя пассажирами троллейбуса возник конфликт. Во время словесной перепалки один из участников спора достал пистолет и начал стрелять.

После этого злоумышленник вышел на ближайшей остановке. За ним погнался другой пассажир троллейбуса. В его сторону прозвучало три выстрела. Это позволило преступнику скрыться.

В результате произошедшего два человека получили огнестрельные ранения, их госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Подозреваемого разыскивают.