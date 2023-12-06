Мир 06 декабря 2023, 12:38 Пассажир индийской компании умер во сне на борту самолета Пассажир авиакомпании IndiGo заснул во время полета и умер Unsplash

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Смертью закончился полет для пассажира авиакомпании IndiGo. По данным издания The Times of India, погибшему мужчине было 43 года.

Самолет выполнял рейс из индийского города Чандигарх в Калькутту. Пассажир почувствовал недомогание сразу после взлета. По словам очевидцев, мужчина начал задыхаться и сильно потеть. Бортпроводники принесли беспокойному пассажиру воды.

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Мужчина заявил, что ему стало лучше и он намерен подремать, чтобы спокойно перенести полет. Однако после приземления пассажир не проснулся. Экипаж авиакомпании вызвал на борт бригаду скорой медицинской помощи, которая забрала мужчину в больницу.

По словам представителя лечебного учреждения, к моменту приезда медиков пульса у пассажира уже не было. Предварительной причиной смерти назвали остановку сердца. Окончательные выводы сделают после вскрытия.

Авиакомпания IndiGo в своем официальном заявлении уточнила, что после посадки пассажир потерял сознание и скончался по пути в больницу. Представители перевозчика выразили слова соболезнования родным и близким погибшего.

В минувший вторник, 5 декабря, стало известно о смерти россиянки на борту самолета, летевшего в Канаду к дочери. По предварительным данным, женщина умерла из-за оторвавшегося тромба. По словам очевидцев, женщине стало плохо в полете, а смерть наступила уже после посадки, когда она спускалась по трапу.