Мир 12 мая 2023, 03:27 Пассажир добился компенсации от авиакомпании за осколки в еде на борту Asiana Airlines выплатит туристу компенсацию за осколки в еде на борту самолета Pxhere

Читать 360tv в

Пассажир, летевший на самолете с Гавайев в Сеул, пытается получить компенсацию у авиакомпании Asiana Airlines за три сломанных зуба. Об этом сообщило издание The Korea Times. Во время приема пищу в тарелке пассажира оказался инородный предмет.

Блюдо приготовил гавайский производитель бортового питания, который поставил его авиакомпании Asiana Airlines. Предположительно в тарелке пассажира непонятным образом оказался осколок кофейной чашки.

Реклама

Турист сразу же рассказал об этом бортпроводнику, но тот только поспешил забрать еду. Оставшуюся часть полета, как указало издание, боли мешали пассажиру нормально есть.

Мужчина подал жалобу в авиакомпанию и потребовал компенсацию. На это перевозчик предложил ему пять тысяч бонусных миль, если информация о случившемся не просочится в СМИ. Затем выплату увеличили до 20 тысяч миль, а позже компания согласилась покрыть расходы на стоматолога. Но только в апреле и мае, поскольку в компании заявили о «невыясненной причинно-следственной связи».

Пассажир уверяет, что его зуб не подлежит восстановлению. Более того, как ему сообщили стоматологи, повреждение может прогрессировать, поэтому возможно лечение корневых каналов, удаление и имплантация.