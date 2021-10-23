Паспорта вакцинации для граждан и иностранцев введут в Тунисе

Президент Туниса Каис Саид в пятницу подписал указ о введении паспортов вакцинации для граждан и иностранцев. Документ будут выдавать всем лицам старше 18 лет, проживающим в стране и сделавшим прививку для профилактики коронавирусой инфекции.

Паспорт также выдадут привитым иностранцам, которые прибыли в Тунис на некоторое время. Получат его и местные жители, которые прошли вакцинацию в других странах, сообщил ТАСС. В

последнее время власти Туниса все более активно призывают граждан вакцинироваться от COVID-19, чтобы противостоять распространению болезни.

Россия планирует восстановить регулярное авиасообщение с Тунисом с 9 ноября. Попасть в страну можно будет из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из всех аэропортов в регионах, где уже возобновлены международные перелеты. Из Москвы будут вылетать по семь рейсов в неделю, из остальных городов — по два.

Помимо Туниса, сообщение с 9 ноября возобновят еще с восьмью странами: Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Швецией и Таиландом. Увеличится число рейсов и в другие государства, в том числе в Германию и Венгрию.