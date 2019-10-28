Паспорта РФ получили уже более 30 тысяч жителей ЛНР

«На сегодняшний день более 30 тысяч жителей республики уже получили паспорта Российской Федерации, еще 50 тысяч подали соответствующие документы», — передал слова Пасечника сайт телеканала «Звезда».

Глава ЛНР допустил, что к концу 2019 года количество российских паспортов у жителей республики превысит 100 тысяч.

На конец сентября жители ДНР и ЛНР подали около 90 тысяч заявлений для получения российского гражданства в упрощенном порядке.