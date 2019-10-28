Паспорта РФ получили уже более 30 тысяч жителей ЛНР
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник рассказал, что российские паспорта по упрощенной схеме получили уже более 30 жителей ЛНР, сообщило РИА «Новости».
«На сегодняшний день более 30 тысяч жителей республики уже получили паспорта Российской Федерации, еще 50 тысяч подали соответствующие документы», — передал слова Пасечника сайт телеканала «Звезда».
Глава ЛНР допустил, что к концу 2019 года количество российских паспортов у жителей республики превысит 100 тысяч.
На конец сентября жители ДНР и ЛНР подали около 90 тысяч заявлений для получения российского гражданства в упрощенном порядке.