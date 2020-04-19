Пасмурную погоду с дождем и снегом пообещали жителям Москвы и области в воскресенье

По данным синоптика, большую часть дня будет идти дождь, утром возможен мокрый снег. Температура воздуха не поднимется выше плюс 5-7 градусов в Москве, плюс 3-8 — в области. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-восточный, его скорость составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление — 745 миллиметров ртутного столба, что является нормой.

Ранее стало известно, что ведущий прогноза погоды на телеканале «Би-би-си» Оуайн Уин Эванс после репортажа сыграл на барабанах музыкальную тему программы. По его словам, во время удаленной работы ведущий «ответственен и за музыку тоже».