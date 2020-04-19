Пасмурную погоду с дождем и снегом пообещали жителям Москвы и области в воскресенье
Пасмурная погода с осадками ожидается в воскресенье в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
По данным синоптика, большую часть дня будет идти дождь, утром возможен мокрый снег. Температура воздуха не поднимется выше плюс 5-7 градусов в Москве, плюс 3-8 — в области. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-восточный, его скорость составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление — 745 миллиметров ртутного столба, что является нормой.
Ранее стало известно, что ведущий прогноза погоды на телеканале «Би-би-си» Оуайн Уин Эванс после репортажа сыграл на барабанах музыкальную тему программы. По его словам, во время удаленной работы ведущий «ответственен и за музыку тоже».