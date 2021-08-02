Пашиняна назначили премьером Армении

Никол Пашинян официально назначен премьер-министром Армении. Такой указ подписал президент страны Армен Саркисян.

На пост премьера Пашиняна выдвинула партия «Гражданский договор». Конституция Армении предусматривает, что президент страны после начала срока полномочий новоизбранного Нацсобрания немедленно назначает премьером кандидата, представленного парламентским большинством, сообщило радио «Спутник Армения».

Также основной закон республики устанавливает, что при внеочередных выборах срок полномочий Нацсобрания начинается с момента открытия его первой сессии.

Теперь после назначения премьера в течение 15 дней будет сформирован Кабинет министров. После этого глава правительства должен в 20-дневный срок представить в Национальное собрание программу кабмина.

Партия «Гражданский договор» во главе с Пашиняном одержала победу на внеочередных парламентских выборах 20 июня. В ЦИК Армении заявили, что «Гражданский договор» получит в новом парламенте 71 мандат, блоки Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна — 29 и семь соответственно.