Пашинян заявил о возможном вмешательстве России при посягательстве на Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в случае посягательства против Сюника (Сюникская область на юге страны) вмешаются не только Вооруженные силы страны, «но и Россия». Такое мнение он высказал в интервью Общественному телевидению Армении.

По мнению Пашиняна, «самый главный вопрос — обеспечение безопасности».

«В результате действий (на границе — прим. ред.) пресечена война в Сюнике. Не только сегодня, но и в целом, так как сейчас мы размещены так, что в случае посягательства против Сюника вмешаются не только Вооруженные силы Армении, но и Россия. Это сделано только для этого», — приводит слова армянского премьера РИА «Новости».

Россия сыграла ключевую роль в вопросе прекращения огня в Нагорном Карабахе. Для установления мира президент Владимир Путин провел много дней в телефонных разговорах, заявил накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В конце сентября Азербайджан и Армения развязали военные действия в Нагорном Карабахе. В начале ноября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев подписали соглашение о перемирии.