Пашинян заявил о власти народа в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что грядущий митинг 1 марта пройдет не в защиту его нахождения у власти, а в защиту народа, который делегировал ему власть. Об этом он заявил в ходе эфира в Facebook.

Пашинян заявил, что целью митинга, который запланирован на понедельник, является защита конституционного строя страны и власти народа.

«Не нашей власти, а народной, потому что власть в нашей стране принадлежит народу», — сказал он.

Премьер-министр Армении выразил надежду, что в митинге, который пройдет на площади Республики в Ереване, примут участие жители как столицы, так и других областей страны.

Массовые акции противников и сторонников Пашиняна вспыхнули в Армении после того, как военное руководство потребовало отставки премьера и возглавляемого им правительства. Пашинян расценил это как попытку переворота и попросил уволить начальника Генштаба Оника Гаспаряна, однако президент Армении Армен Саркисян не стал подписывать этот указ. Пашинян после этого вновь обратился к Саркисяну и призвал своих сторонников 1 марта выйти на митинг в центре Еревана.