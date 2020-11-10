Пашинян заявил о продолжении боевых действий в Карабахе после соглашения о мире

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что, несмотря на соглашение, в Нагорном Карабахе продолжаются боевые действия. По словам премьера, их необходимо полностью остановить.

«Боевые действия в Карабахе не полностью прекратились, мы надеемся, что они прекратятся», — сказал он во время прямого эфира в Facebook.

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Перемирие официально начало действовать с 00:00 вторника по московскому времени. Пашинян отмечал, что это решение далось ему нелегко. Однако, все обдумав, он понял, что прекращение огня — лучший выход. Он подчеркнул, что подписанный документ «не победа», но и «не поражение». Однако оппозиция Армения выступила против этого. В Ереване начались протесты.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа историческим. Он считает, что теперь будет положен конец кровопролитию и в Карабахе воцарится мир. Политик рассказал, что стороны обменяются военнослужащими и отдадут друг другу тела погибших.

Россия уже начала ввод миротворцев на территорию Нагорного Карабаха. Туда вылетели более пяти самолетов Ил-76. Также в регион направилась российская автоколонна.