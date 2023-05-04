Мир 04 мая 2023, 22:34 Пашинян заявил о намерении посетить Москву на следующей неделе Премьер-министр Армении Пашинян заявил в Праге, что намерен посетить Москву РИА «Новости»

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в Центре трансатлантических отношений Праги, заявил о намерении посетить Москву на следующей неделе. Об этом сообщили армянские новостные сайты, их процитировал ТАСС.

Пашинян прокомментировал свою позицию по отношению к конфликту на Украине и заявил, что планирует посетить Россию.

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«Ситуация [на Украине] полностью непредсказуема, нет аналитической, политологической структуры, которая может предсказать, что будет через месяц. Точно могу сказать только одно, что на следующей неделе я отправлюсь в Москву», — сказал армянский премьер.

В конце апреля президент России Владимир Путин и премьер-министр Пашинян обсудили ситуацию в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе. Премьер Армении потребовал отправить в Лачинский коридор международную миссию для сбора улик. Пашинян отметил, что Азербайджан поставит КПП в Лачинском коридоре ради провокации.