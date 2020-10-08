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    08 октября 2020, 07:42

    Пашинян заявил о «ловушке» для войск Азербайджана

    Ксения Басырова

    Военные части Азербайджана попали в западню в районе Карабаха. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
    Пашинян заявил о «ловушке» для войск Азербайджана

    Корпус войск Азербайджана заманили в узкий коридор, где военных достаточно легко расстрелять из артиллерии. Армия Армении и Карабаха специально сымитировала отступление, чтобы противник начал преследование и оказался в «ловушке».

    «Буквально в эти секунды этот корпус получает сокрушительные удары. И я думаю, что это будет ключевой момент всей операции», — рассказал Пашинян РБК.

    Премьер добавил, что операцию разработали совместно военачальники Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

    Ранее стало известно, что в городе Степанакерт продолжают раздаваться артиллерийские взрывы с разной периодичностью. Там включили сирену воздушной тревоги. Мирное население прячется в подвалах от обстрелов, многие уже лишились своих домов и имущества.

    Конфликт между Азербайджаном и Арменией обострился 27 сентября текущего года. Обе страны не признают себя виноватыми и обвиняют оппонентов в разжигании войны. Мировое сообщество призывает стороны прекратить военные действия.