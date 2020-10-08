Пашинян заявил о «ловушке» для войск Азербайджана

Военные части Азербайджана попали в западню в районе Карабаха. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Корпус войск Азербайджана заманили в узкий коридор, где военных достаточно легко расстрелять из артиллерии. Армия Армении и Карабаха специально сымитировала отступление, чтобы противник начал преследование и оказался в «ловушке».

«Буквально в эти секунды этот корпус получает сокрушительные удары. И я думаю, что это будет ключевой момент всей операции», — рассказал Пашинян РБК.

Премьер добавил, что операцию разработали совместно военачальники Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Ранее стало известно, что в городе Степанакерт продолжают раздаваться артиллерийские взрывы с разной периодичностью. Там включили сирену воздушной тревоги. Мирное население прячется в подвалах от обстрелов, многие уже лишились своих домов и имущества.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией обострился 27 сентября текущего года. Обе страны не признают себя виноватыми и обвиняют оппонентов в разжигании войны. Мировое сообщество призывает стороны прекратить военные действия.