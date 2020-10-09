Пашинян заявил о готовности возобновить мирный процесс по Карабаху
«Мы верны принципу мирного урегулирования нагорнокарабахского конфликта и готовы к возобновлению мирного процесса в соответствии с заявлениями, сделанными в последние несколько дней президентами и министрами иностранных дел стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — передает РИА «Новости» слова Пашиняна.
Сегодня официальный представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян объявил имена еще 26 погибших военных в Нагорном Карабахе, уточняет «Газета.ru».
Ранее российский президент Владимир Путин прокомментировал конфликт в Нагорном Карабахе. Он назвал это трагедией и призвал воюющих прекратить огонь и начать мирные переговоры, сообщает RT.
Обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном произошло 27 сентября. За этот период пострадали тысячи людей, есть погибшие среди мирного населения.