Пашинян заявил о готовности оставить пост премьера Армении

Политик отметил, что не держится за кресло премьер-министра страны. Но судьба политического руководства полностью находится в руках народа. Себя Пашинян считает гарантом свободного выражения воли граждан.

«С должности премьера я могу уйти только по решению народа. Готов продолжить руководство Республикой Армения в эти непростые времена в случае восстановления доверия. Есть только один способ получить ответ на все эти вопросы: проведение внеочередных парламентских выборов», — говорится в сообщении.

Пашинян обратился к парламентским партиям и заинтересованным силам с предложением провести выборы депутатов в следующем году.

Сегодня сторонники оппозиции около здания парламента пытались перекрыть центральный проспект. Самых активных участников несанкционированной акции протеста задержали полицейские.

Акции протеста в Ереване проходят уже больше месяца. Сторонники оппозиции считают, что соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, которое подписали Пашинян, президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев, стало капитуляцией Армении.

Противники действующего премьера также считают его виновным в экономических и социальных проблемах республики.

Президент Армении Армен Саркисян предложил провести досрочные парламентские выборы, а до этого времени передать власть в республике временному правительству национального согласия. Сам Пашинян исключил добровольный уход, заявив, что все должно пройти только по решению народа.