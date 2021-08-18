Пашинян заявил о готовности Армении вернуться к переговорам по Карабаху

Армения готова возобновить переговоры по разрешению нагорнокарабахского вопроса на высшем уровне. Об этом заявил премьер республики Никол Пашинян на заседании правительства во время представления программы нового состава министров.

«Минская группа ОБСЕ неоднократно заявляла о необходимости полного восстановления переговорного процесса по нагорнокарабахскому вопросу. Мы приветствуем данные заявления и позицию и готовы на высоком и высшем уровне участвовать в переговорах», — приводит ТАСС слова председателя правительства Армении.

В начале августа армянский президент Армен Саркисян подписал указ, согласно которому Пашинян снова стал официальным премьер-министром страны. На этот пост его выдвинула партия «Гражданский договор», которая одержала победу на внеочередных парламентских выборах в Армении 20 июня.

О готовности возобновить переговоры по Нагорному Карабаху Пашинян говорил месяц назад на совместном брифинге с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Ереване. Тогда он заявил, что Азербайджан якобы хочет развязать новые военные действия в регионе и на границе.