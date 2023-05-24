Мир 24 мая 2023, 23:18 Пашинян заявил, что Захарова не имеет права его комментировать Премьер-министр Армении Пашинян: Захарова может только принимать к сведению мои слова РИА «Новости»

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что официальный представитель МИД Мария Захарова не имеет права комментировать его слова, а может только принимать их к сведению. По словам главы армянского правительства, он взаимодействует только с президентом и премьером России, сообщило ArmenPress.

Об этом Пашинян сказал на правительственном часе, когда депутат Арпине Давоян напомнила ему слова Захаровой об ОДКБ. Речь зашла о заявлении Пашиняна о том, что ОДКБ вышла или выходит из Армении.

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«Моими собеседниками в РФ являются президент и председатель правительства Российской Федерации. Даже представитель МИДа такого уважаемого и дружественного государства, как Россия, не может комментировать то, что я говорю», — ответил на это премьер.

На слова Пашиняна отреагировал дипломатический источник в Ереване, сообщило РИА «Новости». Собеседник агентства предположил, что премьера просто могли подставить с высказыванием о Захаровой.

«МИД Армении регулярно комментирует заявления руководителей других стран. Возможно, Пашиняна просто подставили», —сказал дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия по-прежнему будет вести диалог с Арменией по теме Организации Договора о коллективной безопасности после слов премьер-министра страны Никола Пашиняна о возможном выходе из ОДКБ.