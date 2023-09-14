Мир 14 сентября 2023, 08:26 Пашинян заявил, что российские миротворцы не справились с миссией в Карабахе Премьер Армении Пашинян: миротворцы не справились с миссией в Нагорном Карабахе РИА «Новости»

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Российские миротворцы не смогли справиться со своей задачей в Нагорном Карабахе. При этом неизвестно, была бы ли ситуация в регионе лучше без них, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью изданию Politico.

Пашинян указал, что Нагорный Карабах являлся зоной ответственности миротворцев России. На фоне гуманитарного кризиса после закрытия Лачинского коридора, который связывал Карабах с Арменией, уровень безопасности в регионе резко изменился.

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«Так как эти проблемы существуют, миротворцы РФ не справились со своей задачей», — подчеркнул Пашинян.

Премьер Армении добавил, что не может сказать точно, была бы ситуация лучше, если бы российские миротворцы не пришли в Нагорном Карабах.

Во вторник, 12 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что руководство Армении, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. По его словам, Россия не имеет никакого отношения к этому решению. Путин подчеркнул, что российско-армянские отношения не изменились.