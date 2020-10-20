Пашинян заявил, что Россия имеет право на контртеррористическую операцию в Карабахе

Участие иностранных боевиков в конфликте в Карабахе дает России право на проведение контртеррористической операции. Об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян.

Премьер-министр уверен, что в Нагорном Карабахе воюют наемники, которых туда отправила Турция. По его словам, все мировое сообщество также в этом не сомневается. Часть боевиков уже перебросили на Северный Кавказ, то есть на территорию России. А значит, Москва имеет право вмешаться, рассказал Пашинян в интервью ТАСС.

Часть группировок боевиков была разгромлена в Карабахе, остальные «разошлись по разным сторонам», уверен премьер-министр Армении. Он заявил, что Россия для них тоже враг, поэтому Россия может выбрать один из двух вариантов действий — провести операцию в Карабахе или на территории страны.

«Я думаю, что у России есть легитимное право и основания, чтобы реагировать на эту ситуацию», — резюмировал Пашинян.

Ранее премьер-министр Армении выразил готовность встретиться с президентом Азербайджана ради благополучия и мира в Нагорном Карабахе. По его мнению, конфликт в регионе должен решиться мирным путем.