Заседание постоянного совета ОДКБ по ситуации на границе началось в Армении | 360°

Мир 13 сентября 2022, 11:11 Поделиться Telegram

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Viber Заседание постоянного совета ОДКБ по ситуации на границе началось в Армении Премьер Пашинян сообщил о заседании совета ОДКБ Армении по ситуации на границе РИА "Новости"

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Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что на основании обращения Армении идет заседание постоянного совета ОДКБ по ситуации на границе с Азербайджаном. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Ночью мы провели заседание Совета безопасности, приняли решение обратиться в Организацию Договора о коллективной безопасности. На основании этого обращения сейчас проходит заседание Постоянного совета ОДКБ», — сказал он.

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По его словам, Армения обратилась за помощью к России и в Совбез ООН.

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Также Пашинян обсудил по телефону ситуацию на армяно-азербайджанской границе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, уточнили в пресс-службе армянского кабмина.

«Премьер-министр подробно представил ситуацию, сложившуюся в результате предпринятой Азербайджаном агрессии против суверенной территории Армении. Шарль Мишель отметил, что альтернативы миру и стабильности в регионе нет», — сказано в сообщении.

Мишель добавил, что готов приложить усилия для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.

Боевые действия вспыхнули на армяно-азербайджанской границе в ночь на 13 сентября. Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в начале обострения.

Утром 13 сентября СМИ написали о том, что стороны договорились о прекращении огня.

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