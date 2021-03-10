Пашинян заявил, что главу Генштаба Армении уволили. Президент не согласен

Начальника Генштаба Армении Оника Гаспаряна уволили с должности. Его отправили в отставку после того, как президент страны Армен Саркисян не подписал в срок указ о его увольнении и не стал обжаловать в Конституционном суде.

«Президент Армен Саркисян не подписал проект указа об освобождении начальника Генштаба ВС, однако не стал оспаривать его в Конституционном суде. С 10 марта начальник Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян считается освобожденным от занимаемой должности», — сообщается на сайте правительства Армении.

Президент Армении обратился в Конституционный суд (КС), чтобы оспорить увольнение начальника штаба.

Во вторник вечером, как написал ТАСС, в аппарате президента Армении заявили, что некоторые политические силы формируют неверное мнение о том, что 9 марта является последним днем для обращения президента в КС. По их информации, крайнего срока не существует.

Политический кризис в Армении начался после того, как 25 февраля Оник Гаспарян и высший командный состав призвал к отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна. Тот посчитал это заявление попыткой госпереворота. Он дважды направлял президенту страны Армену Саркисяну ходатайство об увольнении главы Генштаба.