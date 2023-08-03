Мир 03 августа 2023, 10:58 Пашинян заявил, что Азербайджан мешает транспортировке гумпомощи в Нагорный Карабах Премьер Армении Пашинян: Азербайджан мешает транспортировке гумпомощи в Нагорный Карабах РИА «Новости»

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Гуманитарная помощь, которая предназначается для Нагорного Карабаха, продолжает оставаться на границе. Дело в том, что ее транспортировке препятствует Азербайджан. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщил ТАСС.

По его словам, армянская сторона направила в Карабах 361 тонну гуманитарной помощи. Однако этот груз находится до сих пор на въезде в Лачинский коридор — в Корнидзоре.

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«Поскольку Азербайджан, грубо нарушив 6-й пункт трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, незаконно блокирует ввоз этих гуманитарных грузов в Нагорный Карабах», — заявил он во время выступления на заседании правительства.

Лачинский коридор — это шестикилометровый проход, который соединяет Армению и Нагорный Карабах. Армянские власти утверждали, что Азербайджан незаконно установил КПП на въезде в коридор в апреле 2023-го и таким образом нарушил трехсторонние соглашения. Россия еще в конце июня призывала азербайджанскую сторону разблокировать движение.