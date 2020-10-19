Пашинян захотел встретиться с Алиевым в Москве ради Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил встречу с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым для переговоров в Москве. Также глава Армении отметил, что статус Нагорного Карабаха для страны имеет важное значение.

«Нагорно-карабахский конфликт должен решаться исключительно мирным путем, это наша позиция. К сожалению, Азербайджан не согласен с этой точкой зрения. И я готов приложить все необходимые усилия, чтобы достичь такого результата, в том числе и поехать, встретиться, поговорить», — передает ТАСС слова Пашиняна.

Он также добавил, что решение вопроса должно решаться путем компромисса. По его словам, если другая сторона не будет готова, то они будут до последнего сражаться за права соотечественников.

Кроме того, Пашинян напомнил, что для Армении по-прежнему важно, чтобы Азербайджан признал право Нагорного Карабаха на самоопределение, передает ТАСС.

Ранее президент Армении Армен Саркисян заявил, что страна готова признать независимость Нагорного Карабаха, если Азербайджан не согласится на переговоры. К тому же он отметил, что благодаря российским дипломатам на протяжении 26 лет мир сохранялся в регионе.