Пашинян захотел новую Конституцию Армении к 2021 году

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду, что в 2021 году в стране будет принята новая Конституция. Об этом он заявил во время поздравительного послания по поводу Дня Конституции республики.

По мнению Пашиняна, Армения нуждается в новом главном законе, который утвердит государственный строй, базирующийся на воле граждан республики. Об этом премьер-министр страны написал на своей странице в Facebook по случаю Дня Конституции.

Этот процесс уже начался, надеемся, что проект новой Конституции будет разработан при максимально широком общественном обсуждении, и на предстоящем в 2021 году референдуме ее примут по воле народа Никол Пашинян.

Пашинян подчеркнул, что новая версия главного закона страны должна создаваться не по вкуса одного человека, отдельных личностей или политических сил. Главной целью Конституции должно быть укрепление власти народа.

Действующая Конституция Армении вступила в силу 5 июля 1995 года. Ее приняли во время референдума. За это время в главный закон страны уже два раза вносили правки — в 2005 и 2015 году.

В конце июня 2020-го парламент страны принял очередные изменения в Конституцию. Речь идет об отставке с должности главы Конституционного суда Грайра Товмасяна, а также прекращении полномочий троих судей.