Пашинян: вопрос Карабаха нельзя решить дипломатически

Вопрос Нагорного Карабаха больше нельзя решить дипломатическим путем. Такое заявление сделал премьер министр Армении Никол Пашинян.

«Вопрос Карабаха в настоящий момент не имеет дипломатического решения», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

Также он отметил, что Ереван высоко оценивает Москву как стратегического партнера и чувствует ее союзническую поддержку. Между государствами идут постоянные контакты.

«Я думаю, что, исходя из этих двух статусов, Россия делала максимально возможное и будет делать дальше», — сказал Пашинян в видеообращении в Facebook.

По его мнению, у России есть право провести в проблемном регионе контртеррористическую операцию. Ведь в Карабахе воют иностранные наемники. Армения многократно заявляла, что поддерживающая Азербайджан Турция отправила туда сирийцев.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 20 и 21 октября переговорил с главами внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана. Они обсудили вопрос прекращения огня в Нагорном Карабахе и создания условий для урегулирования вопроса. Стороны уже вели переговоры на эту тему и даже приняли решение остановить бои. Однако договоренности сразу же были нарушены.