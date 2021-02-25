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    25 февраля 2021, 11:37

    Пашинян уволил начальника главного штаба ВС Армении, потребовавшего его отставки

    Юлия Булыгина

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян освободил от должности начальника главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна после того, как военные потребовали его отставки.

    Пашинян уволил начальника главного штаба ВС Армении, потребовавшего его отставки

    Ранее Оник Гаспарян, командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений подписали заявление Генерального штаба с требованием отставки премьер-министра Армении и правительства.

    В вооруженных силах Армении заявили, что премьер-министр и правительство страны не в состоянии принимать сереьзные решения в кризисной ситуации, а их неэффективное управление может привести к гибели страны. Никол Пашинян воспринял это заявление как попытку госпереворота.

    В среду, 24 февраля, президент Армении Армен Саркисян по предложению премьер-министра страны Никола Пашиняна уволил первого заместителя начальника Генерального штаба ВС Тирана Хачатряна. В СМИ сообщили, что он лишился должности занасмешку над словами главы правительства о комплексах «Искандер».