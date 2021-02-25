Пашинян уволил начальника главного штаба ВС Армении, потребовавшего его отставки

Премьер-министр Армении Никол Пашинян освободил от должности начальника главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна после того, как военные потребовали его отставки.

Ранее Оник Гаспарян, командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений подписали заявление Генерального штаба с требованием отставки премьер-министра Армении и правительства.

В вооруженных силах Армении заявили, что премьер-министр и правительство страны не в состоянии принимать сереьзные решения в кризисной ситуации, а их неэффективное управление может привести к гибели страны. Никол Пашинян воспринял это заявление как попытку госпереворота.

В среду, 24 февраля, президент Армении Армен Саркисян по предложению премьер-министра страны Никола Пашиняна уволил первого заместителя начальника Генерального штаба ВС Тирана Хачатряна. В СМИ сообщили, что он лишился должности занасмешку над словами главы правительства о комплексах «Искандер».